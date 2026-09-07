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Татар-информ

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Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

Вражеские БПЛА угрожают восьми городам Татарстана

Объявлена угроза атаки беспилотников на восемь городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Бугульма, Лениногорск.

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