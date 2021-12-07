Первая личная встреча за два года: о чем договорились Путин и Моди

Россия и Индия укрепляют военно-техническое сотрудничество, соглашение продлили еще на десять лет. В списке интересов Дели — как проверенный десятилетиями автомат Калашникова, так и современные системы ПВО и производство у них наших истребителей.
Россия и Индия укрепляют военно-техническое сотрудничество, соглашение продлили еще на десять лет. В списке интересов Дели — как проверенный десятилетиями автомат Калашникова, так и современные системы ПВО и производство у них наших истребителей.
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