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Первая личная встреча за два года: о чем договорились Путин и Моди

Первая личная встреча за два года: о чем договорились Путин и Моди

Россия и Индия укрепляют военно-техническое сотрудничество, соглашение продлили еще на десять лет. В списке интересов Дели — как проверенный десятилетиями автомат Калашникова, так и современные системы ПВО и производство у них наших истребителей.

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