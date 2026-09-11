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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шешко о 4:0 с «Сабахом»: «Все сложилось идеально. Это дает «МЮ» заряд мотивации перед следующими матчами»

Нападающий « МЮ » Беньямин Шешко оценил разгром « Сабаха » (4:0) в 1-м туре Лиги чемпионов. «Думаю, все сложилось идеально для всех.

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