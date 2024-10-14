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Женщина погибла, пытаясь спасти животных от пожара в Нижегородской области

Женщина погибла, пытаясь спасти животных от пожара в Нижегородской области

Трагический инцидент произошел ночью в селе Богоявление Нижегородской области. Пожар на территории частного дома уничтожил скотный двор, в результате чего погибла 41-летняя женщина, которая вместе со своей матерью (62 года) пыталась спасти животных.

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