Рейтинг WTA. Остапенко вернулась в топ-10, Эрика Андреева дебютировала в топ-100

Алена Остапенко вернулась в топ-10. WTA Singles Rankings Положение на 19 февраля 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 10300 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8905 3 (3) Коко Гауфф (США) 7110 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6738 5 (5) Джессика Пегула (США) 5400 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4183 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3885 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3856 9 (11) Алена Остапенко (Латвия) 3533 10 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3465 11 (9) Мария Саккари (Греция) 3455 13 (13) Дарья Касаткина (Россия) 3063 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2590 17 (19) Екатерина Александрова (Россия) 2475 19 (18) Вероника Кудерметова (Россия) 2250 24 (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1810 35 (34) Анастасия Потапова (Россия) 1467 38 (33) Мирра Андреева (Россия) 1408 40 (40) Анна Калинская (Россия) 1314 52 (51) Анна Блинкова (Россия) 1192 62 (60) Элина Аванесян (Россия) 1078 73 (75) Диана Шнайдер (Россия) 963 98 (87) Камилла Рахимова (Россия) 773 99 (106) Эрика Андреева (Россия) 766 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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