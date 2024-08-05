Марочко заявил об уничтожении почти 47 тыс. военных ВСУ и наемников на рубежах ЛНР

Украинская армия в июле на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряла рекордное с начала года количество бойцов и иностранных наемников, которые пытались проникнуть на территорию региона, — около 47 тыс.
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