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  • Игорь Васиков
    В бангладэш это протесты, а в британии массовые беспорядки...может в британии тоже протесты? Под чью дудку тексты пиш...В Великобритании ...
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Марочко заявил об уничтожении почти 47 тыс. военных ВСУ и наемников на рубежах ЛНР

Марочко заявил об уничтожении почти 47 тыс. военных ВСУ и наемников на рубежах ЛНР

Украинская армия в июле на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряла рекордное с начала года количество бойцов и иностранных наемников, которые пытались проникнуть на территорию региона, — около 47 тыс.

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