О вернувшихся релокантах Автор: Евгений Фатеев они начали что-то понимать про реальный, а не придуманный Запад, они стали больше понимать про себя самих Не секрет, что многие прошлогодние релоканты (тьфу! слово-то какое, напоминает репликантов или даже рептилоидов, прости Господи) или уже вернулись, или возвращаются.
Они вернулись какими-то немного придавленными и притихшими
Комментарии
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Я
Яна
Возврат обратно вполне ожидаем и не надо злорадствовать. Чтобы где-то осесть, нужны деньги. А из шоу бизнеса, вообще, несложно было предвидеть исход побега-что может вызывать интерес здесь, не значит, что они там будут интересны. Надо сказать, некоторые и здесь особого интереса не вызывали к своему творчеству.
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3 час.
алекс кузь
Пусть сами гаврики расскажут про свои мытарства. Публичные откровения куда , как полезны. Полезно понимать ппоблемы до того, как щелкнет затвор.
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2 час.
степан дунов
Вся эта мерзопакостная шелупонь создана самим общественным строем существовавшим с начала 90х и по сей день. В отличие от СССР славили не человека труда а шутов на подмостках и сделали из них элиту. И при первой трудности эта гоп компания стухла. Нечего их пускать в Россию. Предавший однажды предаст и дважды и трижды ибо душенка в них гнилая.
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2 час.
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