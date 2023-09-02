Они вернулись какими-то немного придавленными и притихшими

Я Яна Возврат обратно вполне ожидаем и не надо злорадствовать. Чтобы где-то осесть, нужны деньги. А из шоу бизнеса, вообще, несложно было предвидеть исход побега-что может вызывать интерес здесь, не значит, что они там будут интересны. Надо сказать, некоторые и здесь особого интереса не вызывали к своему творчеству.

алекс кузь Пусть сами гаврики расскажут про свои мытарства. Публичные откровения куда , как полезны. Полезно понимать ппоблемы до того, как щелкнет затвор.