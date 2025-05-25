Зачем нам эти странные пуговицы, кармашки и петли на предметах гардероба

Каждый день мы перебираем элементы своего гардероба и упускаем из виду массу интересных деталей. Зачем на воротнике рубашки крошечный кармашек? Почему на задней части воротника можно нащупать пуговицу? Все эти маленькие детали были сделаны не просто так.