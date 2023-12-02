ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Для вас видимо да. Чего еще вам старому человеку надо в час ночи? Другой бы в личке пытался бы что-то там недовольное...Зря мы не слушаем...
  • Александр24
    Думаете загнать в угол хамку большая слава? Не тешьте себя.Зря мы не слушаем...
  • Майя Maja
    Сомневаюсь, что поняли. Про хамство теперь сами к себе. Еще раз повторю = ваша минута славы.. Что моё, то моё. Осталь...Зря мы не слушаем...

Женщина ценнее мужчины. Этого они нам никогда не простят

Женщина ценнее мужчины. Этого они нам никогда не простят

Мечта многих мужчин, чтобы прекрасная, стройная, опытная, молодая, эпилированная во всех положенных местах девушка, телепортировалась в его квартиру по одному щелчку его пальцев.

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Комментарии
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J
Jubar
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14 час.
Александр Григоров
Вообще то женщинам думающим так о мужчинах....надо эпиляцию мозгов делать в первую очередь...
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14 час.
Майя Maja
Так это мужчина писал) Чтобы побольше коментов от мужчин МДэшников насобирать)) Не зря стоят картинки красотки с &quot;Территории сарказма&quot;. Тема-то ...модная...
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12 час.

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