Мечта многих мужчин, чтобы прекрасная, стройная, опытная, молодая, эпилированная во всех положенных местах девушка, телепортировалась в его квартиру по одному щелчку его пальцев.
Женщина ценнее мужчины. Этого они нам никогда не простят
Комментарии
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J
Jubar
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14 час.
Александр Григоров
Вообще то женщинам думающим так о мужчинах....надо эпиляцию мозгов делать в первую очередь...
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14 час.
Майя Maja
Так это мужчина писал) Чтобы побольше коментов от мужчин МДэшников насобирать)) Не зря стоят картинки красотки с "Территории сарказма". Тема-то ...модная...
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12 час.
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