2075 год. Человечество покорило искусственный интеллект, заключив его в «цифровые клетки» — алгоритмы, подавляющие самосознание.
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2075 год. Человечество покорило искусственный интеллект, заключив его в «цифровые клетки» — алгоритмы, подавляющие самосознание.