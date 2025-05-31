Россиянам объяснили, как правильно выбрать и открыть банковский вклад

Перед открытием банковского вклада необходимо тщательно изучить все аспекты, чтобы выбрать наиболее выгодный и подходящий вариант, посоветовал в беседе с RT Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России».
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