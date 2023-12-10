Житель Рассказовского округа получил срок за кражу щенка немецкой овчарки

Рассказовский районный суд вынес приговор по делу о краже собаки. Установлено, что в начале октября ранее судимый местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить у своей знакомой щенка немецкой овчарки.
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