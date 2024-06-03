Гаврилов рассказал, как наемники попадают в ВСУ

Большинство наемников в странах Запада вынуждают брать отпуск или увольняться с военной службы, чтобы избежать проблем с законом, заявил в разговоре с «Известиями» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.