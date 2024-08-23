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«Время пришло. Сталин возвращается!»

«Время пришло. Сталин возвращается!»

18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину.

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Комментарии
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валерий двойнишников
Для этой швали, мы приготовим полезную трудотерапию, на свежайшем, морозном воздухе
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3 час.
валерий двойнишников
С Социализмом надо спешить!
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Ей видимо это без необходимости...
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3 час.

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