Пора выйти за рамки науки и безопасности, когда речь идет об НЛО

В ближайшие двадцать лет изучение того, что мы сейчас называем неопознанными аномальными явлениями, или UAP (раньше мы их называли НЛО, давайте так и продолжим), весьма вероятно, серьезно продвинется к тому, чтобы стать полностью сформировавшейся дисциплиной.