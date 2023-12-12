Пора выйти за рамки науки и безопасности, когда речь идет об НЛО

В ближайшие двадцать лет изучение того, что мы сейчас называем неопознанными аномальными явлениями, или UAP (раньше мы их называли НЛО, давайте так и продолжим), весьма вероятно, серьезно продвинется к тому, чтобы стать полностью сформировавшейся дисциплиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии