Стало известно, когда гибридный Lada Azimut может встать на конвейер

Гибридную модификацию кроссовера собираются поставить на конвейер в 2028 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке «Иннопром.
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