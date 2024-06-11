«Мы сидели, дожидались, пока ваши войска впритык не подошли»: ВСУшник рассказал о «мини-котлах» под Харьковом

Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество «мини-котлов» на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.
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