Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество «мини-котлов» на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.