Русская весна
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Русская весна

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  • Андрей Михайлов
    маланцы держитесь. русские пока еще запрягают. потом быстро и бескровно поедут. только спрячьтесь же вовремя. и готов...Одесса может оста...
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«Мы сидели, дожидались, пока ваши войска впритык не подошли»: ВСУшник рассказал о «мини-котлах» под Харьковом

«Мы сидели, дожидались, пока ваши войска впритык не подошли»: ВСУшник рассказал о «мини-котлах» под Харьковом

Подразделения ВСУ под Харьковом попали в множество «мини-котлов» на начальном этапе наступления российских сил весной текущего года, рассказал журналистам солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен на данном участке фронта.

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Вик Норд
Взял оружие в руки,значит враг,и братоубийца,хуже собаки помойной...
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