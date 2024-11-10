В окружении Владимира Зеленского началась срочная зачистка документации по военным расходам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.