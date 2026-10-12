Чез Фриман: Британия конфисковала ноутбук у гостя Валдая в Хитроу за русофилию

Останется ли Украина буфером между Западом и Россией, если НАТО признает провал коллективной безопасности? Чем обернется для Израиля потеря стратегической поддержки Запада при усилении геноцидной риторики? Почему швейцарский референдум о нейтралитете превратился в голосование лично против Владимира Путина? Чез Фриман — американский дипло.
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