Чез Фриман: Британия конфисковала ноутбук у гостя Валдая в Хитроу за русофилию

Оста­нет­ся ли Укра­и­на буфе­ром меж­ду Запа­дом и Рос­си­ей, если НАТО при­зна­ет про­вал кол­лек­тив­ной без­опас­но­сти? Чем обер­нет­ся для Изра­и­ля поте­ря стра­те­ги­че­ской под­держ­ки Запа­да при уси­ле­нии гено­цид­ной рито­ри­ки? Поче­му швей­цар­ский рефе­рен­дум о ней­тра­ли­те­те пре­вра­тил­ся в голо­со­ва­ние лич­но про­тив Вла­ди­ми­ра Пути­на? Чез Фри­ман — аме­ри­кан­ский дипло.