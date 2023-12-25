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Оказался фотошоп: На Украине рухнул очередной пропагандистский миф

Оказался фотошоп: На Украине рухнул очередной пропагандистский миф

История об украинской семье «патриотов» оказалась фейком. Иллюстрация nikolaev-news.ru Пропаганда Киевского режима в очередной раз села в лужу, пытаясь стимулировать граждан активнее мобилизовываться в ряды Вооруженных сил Украины.

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АндрейБорков
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