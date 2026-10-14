В Москве обновляют и создают игровые и развивающие площадки во дворах. Как сообщил Сергей Собянин, здесь устанавливают горки, качели, тематические панели и конструкции для лазанья.
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