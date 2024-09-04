Пожар на пилораме вспыхнул в Карелии

Пожарные Кондопожского района по тревоге были вызваны в поселок Гирвас Во вторник в 21 час 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы в поселке Гирвас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии