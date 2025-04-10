The War Zone: Русские в Крыму ускоренно строят два огромных УДК на смену «Адмиралу Кузнецову». Это опасно

Одновременно в США фактически подстрекают Киев ракетным ударом прямо на верфи уничтожить перспективных «Ивана Рогова» и «Митрофана Москаленко» Удивительная и до крайности бодрящая по нынешним временам новость о российском ВМФ донеслась из-за океана.