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Поисковый заброс: в России разработан подводный дрон для разминирования

Поисковый заброс: в России разработан подводный дрон для разминирования

В России создан подводный дрон для разминирования морских акваторий. Он способен обнаруживать мины и взрывные устройства передвигаясь с большой скоростью, находить их на глубине нескольких сотен метров, в том числе и под слоем ила, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России.

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