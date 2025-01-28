Поисковый заброс: в России разработан подводный дрон для разминирования

В России создан подводный дрон для разминирования морских акваторий. Он способен обнаруживать мины и взрывные устройства передвигаясь с большой скоростью, находить их на глубине нескольких сотен метров, в том числе и под слоем ила, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России.