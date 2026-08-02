В Молдавии сторонники Санду снова объявили войну советским памятникам

В Кишиневе прошла акция протеста против советских памятников, включая воинские мемориалы. У монумента Героям-комсомольцам протестующие требовали снести их ради европейского будущего, кадры с места событий опубликовали «Известия».
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