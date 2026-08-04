Спасение Гриши: как неравнодушные туристы и егеря спасают изюбря на Байкале

На Большой Байкальской тропе развернулась настоящая драма. Туристы, отдыхавшие в Прибайкальском национальном парке, заметили молодого изюбря, который вел себя крайне странно: животное упало со скального обрыва в воду, а выбравшись на берег, пыталось спрятаться.