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Иркутск Сегодня

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Спасение Гриши: как неравнодушные туристы и егеря спасают изюбря на Байкале

На Большой Байкальской тропе развернулась настоящая драма. Туристы, отдыхавшие в Прибайкальском национальном парке, заметили молодого изюбря, который вел себя крайне странно: животное упало со скального обрыва в воду, а выбравшись на берег, пыталось спрятаться.

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