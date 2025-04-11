Отключение электроэнергии в х. Мартыновском ⚡️⚡️⚡️ 09-00 до 16-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Советская д. 3-31.
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Отключение электроэнергии в х. Мартыновском ⚡️⚡️⚡️ 09-00 до 16-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Советская д. 3-31.