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Зампостпреда РФ назвала ситуацию в Белоруссии следствием внешнего вмешательства

Зампостпреда РФ назвала ситуацию в Белоруссии следствием внешнего вмешательства

Кризис на границе Белоруссии и Польши — это следствие дестабилизирующего внешнего вмешательства. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева во вторник, 16 ноября.

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