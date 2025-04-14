Уехавший из России Мэддисон назвал зарплату 200 тысяч в Москве «нищей темой»

Eduard В Норвегии зарплата высокая? А вы цены их виделивы можете сопоставить их цены со своими? Сопоставьтееще не известно,что лучще иметт пачку денегюи с жалостью тратить на дорогое.Или получатт меньше но покупать много дещевле,

Eduard Ну россияне бы сразу поеяли,если бы завтра у них бензин АИ95 стоил не 60 рублей, 160 литр,как у них! Сразу бы разниу поняли!