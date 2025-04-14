Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил в своем Telegram-канале, что зарплата 200 тысяч рублей в Москве является «нищей темой».
Уехавший из России Мэддисон назвал зарплату 200 тысяч в Москве «нищей темой»
Комментарии
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Eduard
В Норвегии зарплата высокая? А вы цены их виделивы можете сопоставить их цены со своими? Сопоставьтееще не известно,что лучще иметт пачку денегюи с жалостью тратить на дорогое.Или получатт меньше но покупать много дещевле,
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14 час.
Eduard
Ну россияне бы сразу поеяли,если бы завтра у них бензин АИ95 стоил не 60 рублей, 160 литр,как у них! Сразу бы разниу поняли!
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14 час.
Eduard
Тебе придурку сколько не плати всё бесполезно!
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14 час.
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