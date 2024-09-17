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Спички - не игрушка

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ВЕСЬ ЗАПАД ИГРАЕТ ЛИЧНО ПРОТИВ ПУТИНА

ВЕСЬ ЗАПАД ИГРАЕТ ЛИЧНО ПРОТИВ ПУТИНА

Нам всем пора перестать думать, как мы можем повлиять на психологию Путина. - Б. Джонсон Обратили внимание, как быстро западные спикеры начали в прыжке переобуваться в прыжке после единственного заявления Путина, насчет грядущего ответа России? Запад ведет тонкую игру, которая целиком и полностью ориентирована на одного единственного человека: Владимира Путина.

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