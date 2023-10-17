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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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В парке «Северное Тушино» пройдет бесплатный кинопоказ

19 октября в парке «Северное Тушино» пройдет кинопоказ. Начало мероприятия – в 19:00.  «Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» и Русское географическое общество подготовили познавательные циклы кинопоказов в Северных парках.

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