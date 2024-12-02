В Бельгии секс-работницы теперь могут уходить в отпуск, брать декрет и выходить на пенсию

Фото:brusselstimes.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что в Бельгии произошли значительные изменения в правовом статусе секс-работниц, которые теперь имеют возможность пользоваться теми же социальными гарантиями, что и обычные работники.
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