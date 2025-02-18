В Белокурихе стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту

Алтайский край впервые принял соревнования по параллельному слалому в рамках чемпионата России по горнолыжному спорту Соревнования по параллельному слалому среди мужчин и женщин в рамках чемпионата РФ по горнолыжному спорту пройдут в Белокурихе с 18 по 19 февраля.