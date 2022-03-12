Симеоне о замене Коке после 1-го тайма: «Он вернется на свой лучший уровень, уверен»

Диего Симеоне объяснил, почему заменил Коке после первого тайма. Главный тренер «Атлетико» высказался после матча Ла Лиги с «Кадисом» (2:1).

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