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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Нужно развиваться". Зачем Алтайскому краю институт для фельдшеров и медсестер?

"Нужно развиваться". Зачем Алтайскому краю институт для фельдшеров и медсестер?

Руководители алтайских медколледжей пришли к выводу, что только вместе смогут улучшить качество среднего медобразования В Алтайском крае собираются создать единое образовательное учреждение для подготовки средних медработников, объединив все медицинские колледжи.

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