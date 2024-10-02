"Нужно развиваться". Зачем Алтайскому краю институт для фельдшеров и медсестер?

Руководители алтайских медколледжей пришли к выводу, что только вместе смогут улучшить качество среднего медобразования В Алтайском крае собираются создать единое образовательное учреждение для подготовки средних медработников, объединив все медицинские колледжи.
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