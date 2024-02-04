В сети обсуждают возможное интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, который неожиданно приехал в Москву

Известного американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. В неофициальном телеграм-канале Большого театра “Театральная, 1” опубликовали фото бывшего ведущего телеканала Fox News в театральной ложе, он посетил балет “Спартак”.
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