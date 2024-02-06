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Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?

"Учения проводятся с целью неожиданного нападения на Россию" – одно из самых радикальных мнений. НАТО, мол, достаточно ослабило Россию за 2 года и вот теперь готовится новая стадия – прямое вторжение натовских войск.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
КАК ХОЧЕТСЯ НАЧИСТИТЬ ИМ РЫЛО,ЧТОБЫ ЮШКОЙ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ И НЕ УСПЕВАЛИ ПАМПЕРСЫ МЕНЯТЬ
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11 час.
Владимир Соловьев
&quot;Крупнейшие учения НАТО за 36 лет: чего ожидать?&quot; ПУСТЬ ДУМАЮТ ПРИБАЛТЫ, ЧЕГО ИМ ОЖИДАТЬ: ЧЕРНОБЫЛЯ ИЛИ ДРУЖБЫ С РОССИЕЙ!
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7 час.
Николай Гинц
запад коварен возможно НАПАДЕНИЕ НА РФ
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6 час.

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