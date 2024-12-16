Названа причина масштабного пожара в здании склада на Тюменской

Складское помещение могло загореться из-за аварийного режима работы электрической сети. Предполагаемая причина пожара в здании склада на Тюменской, 4 к 3 в Новосибирске – аварийный режим работы электрической сети.
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