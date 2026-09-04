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ИА Регнум

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Эксперт Муртазин назвал функции, которые важно настроить в телефоне ребенка

Родительский контроль на смартфоне поможет ограничить доступ школьника к нежелательным ресурсам, но он не должен заменять живого разговора о безопасности в интернете.

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