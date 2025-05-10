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Премьер-министр Словакии ответил Кае Каллас на критику, направив официальное письмо в Еврокомиссию

Премьер-министр Словакии ответил Кае Каллас на критику, направив официальное письмо в Еврокомиссию

"Уважаемая госпожа верховный представительЕС по иностранным делам Кая Каллас Уважаемая Кая, я еще раз принял к сведению ваши заявления в мой адрес в связи с сегодняшним визитом в Москву и объявленной встречей не только с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Eduard
Кая Каллас деревенская дура и тупая кухарка!
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12 час.
Eduard
Никто не имеет права никому указывать как жить,что жрать.Свои советы мужу пусть оставит!
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12 час.
Eduard
Может Каллас пришлет всем график когда в туалет ходить?
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12 час.
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