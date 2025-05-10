Премьер-министр Словакии ответил Кае Каллас на критику, направив официальное письмо в Еврокомиссию

"Уважаемая госпожа верховный представительЕС по иностранным делам Кая Каллас Уважаемая Кая, я еще раз принял к сведению ваши заявления в мой адрес в связи с сегодняшним визитом в Москву и объявленной встречей не только с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.