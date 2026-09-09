Певица Каменских заявила, что потеряла голос из-за перехода на украинский язык

Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских заявила, что после перехода на украинский язык у нее возникла киста и пропал голос, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.
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