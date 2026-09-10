Биткоин скорректировался до 78400 долларов, капитализация рынка свыше 3,5 триллиона

Биткоин занимает около 60-70% рынка с капитализацией более 3,5 триллиона долларов. Курс Ethereum — 2500 долларов, Tether USDТ к рублю — 88 рублей за 1 USDT.
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