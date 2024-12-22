Заноза
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Заноза

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Financial Times: Европа хотела избавиться от российского газа. Получилось наоборот

Financial Times: Европа хотела избавиться от российского газа. Получилось наоборот

Европа очень старалась сократить свою зависимость от российского топлива, пишет FT. Несмотря на все усилия, в этом году импорт СПГ из России в ЕС побил рекорды и достиг 16,5 миллиона тонн.

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Комментарии
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Коммуналка и цены постоянно только растут, пенсионеры будут работать до самой смерти, мигранты и цыгане крышуются на всех уровнях, народ воюет, а депутаты и чинуши процветают. Какая логика? При такой власти? Сам-то понял о чём спрашиваешь?
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Eduard
Может давно пора от американской зависимости отказаться?
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ВВ
Владимир Витковский
... а может быть и от этого недоразумения залужного тоже?!
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