Financial Times: Европа хотела избавиться от российского газа. Получилось наоборот

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Коммуналка и цены постоянно только растут, пенсионеры будут работать до самой смерти, мигранты и цыгане крышуются на всех уровнях, народ воюет, а депутаты и чинуши процветают. Какая логика? При такой власти? Сам-то понял о чём спрашиваешь?