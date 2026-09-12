Зенитный комплекс "Бук-М3" успешно поражает цели в ДНР

Русские войска в ДНР применяют ЗРК "Бук-М3" для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Операторы ВСУ атакуют беспилотниками, используя аппараты "Лютый" для ночных операций.
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