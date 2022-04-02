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Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила о нежелании пленных украинских военных возвращаться в армию

Пленные украинские военные, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, не хотят возвращаться после освобождения в украинскую армию, сказала уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

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