Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты – "авиамоделисты" остановлены в Москве: они могли готовить страшное

Мигранты – "авиамоделисты" остановлены в Москве: они могли готовить страшное

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru Противник может устроить акцию, по сравнению с которой померкнет трагедия "Крокуса".

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Комментарии
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147683 Сероев
На ИЛ- лы рямо с балкончика в прямой видимости дроны пускал Где-то ФСБ работает а где-то нехрена
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10 час.
Александр Ляшенко
Что так коряво пишешь, с какой целью?
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9 час.
Александр Зиборов
Нужно заняться внутренними врагами, тогда и с внешними будет легче...
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5 час.

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