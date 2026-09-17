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Пронедра

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Турция готовится к большой войне в Европе из-за Украины

Турция готовится к большой войне в Европе из-за Украины

Ситуация вокруг украинского конфликта всё чаще выходит за рамки противостояния непосредственно на линии боевого соприкосновения.

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