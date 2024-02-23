«Cамый мощный игровой ноутбук в пределах 1400 долларов» от Xiaomi уже на подходе. Стартовал прием заказов на Redmi G Pro 2024

Вчера Xiaomi анонсировала «самый мощный игровой ноутбук в пределах 1400 долларов» под названием Redmi G Pro 2024, а сегодня в Китае на официальном маркетплейсе Xiaomi Mall начали принимать предварительные заказы на новинку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии