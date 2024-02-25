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Что сказал Борис Корчевников о кончине Алексея Навального*

Что сказал Борис Корчевников о кончине Алексея Навального*

Борис Корчевников. Фото: smotrim.ruНа фестивале документального кино «РТ. Док: Время героев» телеведущий Борис Корчевников поделился своими мыслями о покойном оппозиционере Алексее Навальном*, который, по его словам, вел страну к погибели.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Может это не Навальный тех людей  украл, а именно те люди украли Навального у России? И сбили его с панталыку?... Вот так Навальный ...Взял - и умер... Ни с того, ни  с сего...
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13 час.
Людмила Абрамова
еще как вел..пинками молодежь за деньги гнида гнал
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11 час.

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