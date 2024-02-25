Что сказал Борис Корчевников о кончине Алексея Навального*

Борис Корчевников. Фото: smotrim.ruНа фестивале документального кино «РТ. Док: Время героев» телеведущий Борис Корчевников поделился своими мыслями о покойном оппозиционере Алексее Навальном*, который, по его словам, вел страну к погибели.
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