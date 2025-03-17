Трамп счел недействительными помилования Байдена из-за автоподписей

Подписанные бывшим президентом США Джо Байденом указы о помиловании являются недействительными и не имеют юридической силы, так как они были подписаны автоматическим устройством, которое воспроизводит подпись.
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