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Трамп счел недействительными помилования Байдена из-за автоподписей

Трамп счел недействительными помилования Байдена из-за автоподписей

Подписанные бывшим президентом США Джо Байденом указы о помиловании являются недействительными и не имеют юридической силы, так как они были подписаны автоматическим устройством, которое воспроизводит подпись.

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